Финансист. Теодор Драйзер (книга, 1912) слушать онлайн

Сюжет

«Финансист» – первая книга «Трилогии желания» выдающегося американского писателя Теодора Драйзера. Главный герой романа – Фрэнк Каупервуд, придерживаясь принципа, что в жизни и бизнесе для достижения поставленных целей все средства хороши, довольно быстро путем подкупа и незаконных махинаций становится выдающимся финансистом и входит в круг крупнейших финансовых магнатов Пенсильвании. Молодая и привлекательная жена, рождение детей, покупка престижного особняка на «визитной карточке города» – Третьей улице. Казалось бы, вот оно – -воплощение американской мечты в действии. Но любителю женщин, рисковых операций и денег Каупервуду этого мало, он стремится к большему. К чему порой приводят подобные желания – вы сможете узнать, прослушав аудиоверсию романа «Финансист» в замечательном прочтении Александра Евгеньевича Котова. ©перевод: М. Волосов (наследники) ©



Финансист слушать на видеосервисе Wink.