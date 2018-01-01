Финансист. Теодор Драйзер (книга, 1912) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет культовую аудиокнигу знаменитого английского писателя Теодора Драйзера – «Финансист» (The Financier) – классику мировой литературы. Аудиокнига представлена на основе наиболее точного и полного современного перевода, без цензурных купюр и политических и идеологических редакций текста. В основу романа положена история жизни американского миллионера Чарльза Йеркса (1837—1905). Книга прочитана популярным артистом, режиссером и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Впервые роман был опубликован в 1912 году. Книга переведена на большинство языков мира. Выдержала многомиллионные издания и была неоднократно экранизирована и не потеряла свою актуальность до сих пор. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Финансист слушать на видеосервисе Wink.