Философия Вселенной. Константин Циолковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935) – великий русский ученый, философ и педагогу, основоположник теоретической космонавтики, выдающийся представитель философии космизма. Сам Циолковский считал философские изыскания наивысшим достижением своей жизни. Размышления ученого о Вселенно�й, Космосе, Первопричине, взаимосвязи человека и окружающих его космических явлений дают ответы на многие основополагающие вопросы бытия. В очерках и статьях разных лет, опубликованных в нашем издании, раскрывается суть философии К. Э. Циолковского —сложной, зачастую небесспорной, но оказавшей огромнейшее влияние на развитие всей человеческой цивилизации.



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