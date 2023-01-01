Философия природы. Георг Гегель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Георг Гегель – великий немецкий философ, чье влияние на философскую мысль трудно переоценить. Он жил в эпоху научной и промышленной революции, Великой французской революции, войны. Именно в это тяжелое время формировались теории и рассуждения о правах человека, возможностях его разума, балансе духовного с материальным. В книге «Философия природы» вы познакомитесь с произведениями символа классического немецкого идеализма и его вкладом в мировую философию.



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