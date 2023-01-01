Философия духа. Георг Гегель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Труды немецкого мыслителя Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831) стали вершиной немецкой классической философии. Именно Гегелю удалось при помощи разработанного им диалектического метода придать учению, названному впо- следствии идеализмом, вид законченной, глубоко продуманно философской системы. «Философия духа» – заключительное произведение, вошедшее в гегелевскую фундаментальную «Энциклопедию философских наук». В этой необычайно сложной работе Гегель сформулировал важнейшую в современном мире идею свободы. Объединив в едином учении этику, теорию государственного управления и религию, Гегель сумел найти в своей системе место для логического и природного, человеческого и божественного. Гегелевская философия породила мощное движение последователей – гегельянство, а из полемики с его учением выросли самые влиятельные философские течения новейшего времени: марксизм, позитивизм, экзистенциализм.



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