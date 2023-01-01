Филиппа. Бертрис Смолл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наследница замка Фрайарсгейт, прекрасная Филиппа Мередит, обманутая женихом, поклялась никогда больше не доверять мужчинам – и с удовольствием окунулась в невинные забавы блестящего двора Екатерины Арагонской. Но судьба уже подстерегала ее – красивый, умный, изысканный придворный Криспин �Сент-Клер, граф Уиттон, пробудил в душе Филиппы невероятные желания. Казалось бы, девушку ожидало счастье… Однако случайно Филиппа узнала страшную тайну – и теперь гибель угрожает и ей, и Криспину…



Филиппа слушать на видеосервисе Wink.