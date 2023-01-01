Филфак. Алиса Гордеева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Романтическая история, завоевавшая популярность в сети! Простая студентка и мажор-красавчик с проблемным прошлым – смогут ли два настолько разных человека быть вместе? Он избалованный жизнью мажор. Она обычная студентка филфака. Он вернулся из Лондона буквально на день, чтобы поздравить бр�ата и любимую девушку со свадьбой. Она нашла его без сознания и не смогла пройти мимо. Уже завтра он ничего не вспомнит, а она не сумеет забыть… Он ворвался в ее жизнь с первыми каплями дождя. Странный, потерянный и всеми забытый. Ей бы пройти мимо, но что-то в его грустной улыбке заставило ее задержаться…



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