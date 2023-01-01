Фиалки на десерт (повесть). Мария Метлицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Истории Марии Метлицкой – это бездна авторского юмора и житейской мудрости, которая направляет, вдохновляет и заставляет задуматься о самом главном. Обычная жизнь обычных людей. Что в ней может быть интересного? Но почему так хочется вечером заглянуть в чужое светящееся окно? Узнать, что там, за затейливой портьерой или скромной кухонной занавеской. В каждом рассказе Марии Метлицкой – история жизни, в которой, как и положено, ворох разных неприятностей и сложностей, но всегда есть место для.... Фиалок на десерт))



Фиалки на десерт (повесть) слушать на видеосервисе Wink.