Фейтфул-Плейс. Тана Френч (книга, 2010) слушать онлайн

«Фейтфул-Плейс» Таны Френч – новая запутанная история от «королевы ирландского детектива»! Темной зимней ночью 1985 года Фрэнк Мэкки, девятнадцати лет от роду, вылез из окна своей тесной дублинской квартирки на Фейтфул-Плейс с одним рюкзаком на плечах. Он и его возлюбленная Рози договорились о побеге в Лондон – прочь от его безумной семьи, бедности, работы на фабрике, вперед к новой жизни и воплощению мечты! Но ночь миновала, зажегся рассвет, а Рози на место встречи так и не пришла. Ни один из них не вернулся домой. Спустя двадцать два года Фрэнк – один из лучших детективов полиции Дублина. И однажды в заброшенном доме на Фейтфул-Плейс строители находят старенький чемодан – чемодан Рози. Значит ли это, что она вовсе не сбежала от него тогда, много лет назад? По душе это Фрэнку или нет, но он вынужден вернуться туда, где родился и вырос. И вновь его затягивает в темный клубок взаимоотношений с родными, от которых он так старался держаться подальше все эти годы. Но он должен выяснить правду… Пресса о книге: «Отличный детектив, написанный как большая литература,– вот главная характеристика книг Таны Френч об отделе убийств дублинской полиции». Наталья Ломыкина, Forbes «Тайны Таны Френч подобны большим старым деревьям: чем глубже их корни, тем роскошнее листва, что шелестит над вами». The New York Times Book Review



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