Фей тебе в помощь. Ирина Смирнова (книга, 2022) слушать онлайн

Если вам немного за тридцать, есть возможность выйти замуж за… фея. Будет он по дому порхать, голым торсом сверкать и еду добывать. Весь доход отдавать… он, конечно, не станет. Плачет жаба моя, горько ей и печально. Паранойя грустит, ощущая подставу. Лишь желудок-предатель довольно урчит, к сердцу путь приоткрыв. И то верно: с паршивца крылатого хоть щепотка пыльцы… (С) Ирина Смирнова



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