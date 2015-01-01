Феодал. Александр Громов (книга, 2020) слушать онлайн

"Феодал" фантастический роман Александра Громова, российского писателя-фантаста, лауреата премий «Звeздный мост» (2001, 2002, 2004, 2005, 2006), «Аэлита» (2006), «Странник» (2001). Философская притча или боевик? Каждый год рядом с нами кто-то внезапно пропадает. Где они? Мир, куда попадают исчезающие с Земли люди – Плоскость. Этот мир похож на Зону Стругацких. Бесконечная, враждебная человеку пустыня другого мира со своими правилами и физическими законами, наполненная смертельно опасными феноменами и причудливыми животными. Слабых она ломает и уничтожает, сильных ожесточает и делает еще сильнее. Люди, заброшенные сюда судьбой, могут выжить только с помощью феодала – то ли бомжа, то ли супермена человека, способного прокладывать безопасные маршруты от оазиса к оазису, способного добывать необходимые поселенцам предметы, способного постоянно обманывать саму смерть. Внезапно что-то меняется – начинаются феодальные войны… © ИДДК, 2015



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