Феноменальная память. Методы запоминания информации. Станислав Матвеев
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Феноменальная память. Методы запоминания информации. Станислав Матвеев

Феноменальная память. Методы запоминания информации. Станислав Матвеев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология165 мин12+
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Сюжет

Наукой доказано: наша память подвластна тренировке ещe в большей степени, чем наши мышцы. Если вы часто что-то забываете, значит ваша память просто не натренирована. И это легко исправить. Автор опробовал на себе все известные приемы мнемотехники, отобрал самые эффективные и теперь делится своими знаниями с читателями.

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