Феноменальная память. Методы запоминания информации. Станислав Матвеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наукой доказано: наша память подвластна тренировке ещe в большей степени, чем наши мышцы. Если вы часто что-то забываете, значит ваша память просто не натренирована. И это легко исправить. Автор опробовал на себе все известные приемы мнемотехники, отобрал самые эффективные и теперь делится сво�ими знаниями с читателями.



Феноменальная память слушать на видеосервисе Wink.