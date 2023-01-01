WinkАуди�окнигиФеноменальная память. Методы запоминания информации. Станислав Матвеев
Феноменальная память. Методы запоминания информации. Станислав Матвеев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология165 мин12+
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Сюжет
Наукой доказано: наша память подвластна тренировке ещe в большей степени, чем наши мышцы. Если вы часто что-то забываете, значит ваша память просто не натренирована. И это легко исправить. Автор опробовал на себе все известные приемы мнемотехники, отобрал самые эффективные и теперь делится сво�ими знаниями с читателями.
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