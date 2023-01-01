Феномен удачи. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Игорь Олегович Вагин – директор тренингового центра, бизнес-тренер, известный врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. За два десятка лет провел более 1000 тренингов, автор более 45 книг по психологии и бизнес-психологии, изданных общим тиражом 10 миллионов экземпляров. Игорь Вагин предлагает специальные психотерапевтические методики, которые помогут Вам приобрести уверенность в себе и повысить самооценку, разовьют стойкость и стрессоустойчивость, научат «держать удар», преодолевать препятствия и направят на успех. Эта книга для тех, кто хочет сделать себя сам и готов добиться успеха. Запомните, потенциальных неудачников в природе не существует – все зависит от Вас!



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