Феникс на мече. Роберт Ирвин Говард (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Конан, король Аквилонии, в опасности: на него готовится покушение. В рабстве у предводителя заговорщиков, Аскаланте, находится опаснейший стигийский маг Тот-Амон: с таким союзником успех обеспечен. Однако колдуна мало заботят дела хозяина, он прежде всего намеревается найти своё кольцо и с ег�о помощью расквитаться с ненавистным аквилонцем. Но и на стороне Конана находится могущественный союзник… Исполнитель – Кирилл Головин Звукорежиссер – Эмиль Сатбаков Обложка – Павел Кунгурцев



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