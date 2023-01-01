Феникс. Книга 1. Алексей Тихий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Феникс» – фантастический роман Алексея Тихого, первая книга одноименного цикла, жанр LitRPG, боевое фэнтези, попаданцы. Что делать, если умер и очнулся в другом мире? Конечно, побеждать врагов и покорять сердца прекрасных эльфиек! Отличный план. Вот только ты не профессиональный спортсмен и ник�огда не обучался секретным приемам кунг-фу. Как быть, если мир жесток и не не терпит слабых? Что ж, у тебя есть шанс, ты – Феникс, а значит, тебя не остановит даже смерть. Гори, огонь!



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