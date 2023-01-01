Федр. Платон (книга, 2020) слушать онлайн

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"Нам следует уяснить причину утраты крыльев и почему они отпадают от души” Согласно рукописной традиции, диалог “Федр” имеет два варианта подзаголовка: “о прекрасном” или “об эросе”. В рукописях указывается и жанр сочинения: этический диалог. Хотя все эти уточнения принадлежат не автору, а являются позднейшими вставками, цель написания “Федра” всегда интересовала его читателей и стала камнем преткновения для специалистов. Диалог «Федр» – одно из самых противоречивых произведений Платона, породившее длинный шлейф толкований, самые ранние из которых возникли еще в Античности. В качестве предмета диалога называли: любовь, риторическое искусство, душевное начало и даже многообразие прекрасного в целом. Поэтическая образность «Федра» заставляет пересмотреть сложившиеся представления о творчестве великого грека, а логические парадоксы этого текста бросают вызов современным философским и литературоведческим теориям. Перевод Для любой развитой научной традиции является нормой регулярное обращение к классическим текстам с целью пересмотра имеющихся переводов и трактовок. Изменение научного горизонта, научного языка, накопление новых данных, появление новых трактовок историко-философских доктрин, которые казались школьными и незыблемыми, приобрело в последние десятилетия кумулятивный характер. Все это накладывает свой отпечаток и на переводческую деятельность: переводы не просто уточняют какие-то детали или недочеты. Они готовятся на основе иных методологических позиций и учитывают – ...Слушайте книгу.



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