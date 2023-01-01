Файролл. Снисхождение. Том 1 ( Бонус). Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Снисхождение" – фантастический роман Андрея Васильева, одиннадцатая книга цикла «Файролл», жанр боевое фэнтези, LitRPG. Та цель, которую поставили перед журналистом Харитоном Никифоровым, известном в игре «Файролл» под именем Хейгена из Тронье, становится все ближе и ближе, но и препятствия, отделяющие его от нее, тоже становятся все сложнее и сложнее. Горные кручи, гиблые места и враги всех мастей – это то, с чем он сталкивается почти непрестанно. И если бы не собственная смекалка и несколько друзей – быть бы ему вы проигрыше. А так – еще поглядим, кто окажется победителем. Данное издание содержит специальную расширенную авторскую версию романа, ранее не издававшуюся! БОНУС!!! – 1 бесплатный рассказ: «Файролл. Выгодное вложение» "



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