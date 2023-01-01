Файролл. Гонг и чаша. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Гонг и чаша" – фантастический роман Андрея Васильева, четвертая книга из цикла «Файролл», жанр боевое фэнтези, LitRPG. Как же все непросто в жизни журналиста Кифа, известного в мире Файролла под ником «Хейген». Не успев опомниться от битвы на Севере, он попадает в новую переделку. Наемники и рыцари, храмы и дворцы, перевороты и ритуалы – все это сыплется на его голову. Да еще и жизнь в реале подкидывает один сюрприз за другим. Но он идет вперед, поскольку все равно терять ему особо нечего. Или наоборот – остановившись, он может потерять все? Данное издание содержит специальную авторскую версию романа, ранее не издававшуюся! "



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