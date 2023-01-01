Файролл. Два огня ( Бонус). Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Два огня" – фантастический роман Андрея Васильева, десятая книга цикла «Файролл», жанр боевое фэнтези, LitRPG. Время не стоит на месте, а потому и события, происходящие в жизни главного героя, заставляют его двигаться вперед все быстрее и быстрее, не давая времени на то, чтобы остановиться и посмотреть – а куда он собственно бежит? И правильное ли выбрано направление для бега? Данное издание содержит специальную расширенную авторскую версию романа, ранее не издававшуюся! БОНУС!!! – 2 бесплатных рассказа: Файролл. За пригоршню конфет Файролл. Один квест на двоих "



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