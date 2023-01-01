Файролл. Черные флаги Архипелага. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Черные флаги Архипелага" – фантастический роман Андрея Васильева, шестая книга цикла «Файролл», жанр боевое фэнтези, LitRPG. Куда только не может занести игрока в поисках артефакта, особенно в такой игре как Файролл. Героя этой истории занесло в пиратские широты, именуемые Тигалийским Архипелагом, причем игроков кроме него здесь нет, поскольку локация пока еще только тестируется разработчиками игры. Впрочем, это не столь и важно, что игроков нет, приключений тут и без них хоть отбавляй – абордажные бои, на редкость вредная девчонка-капитан со своей командой, дружественные и враждебные пиратские фракции и цель, которой непременно надо достичь. Да и в реальной жизни, вне игры, тоже экстрима хватает. Так что стоит поберечь свою голову и в той реальности, и в этой. Данное издание содержит специальную авторскую версию романа, ранее не издававшуюся! "



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