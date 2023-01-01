Фаворит. Боярин. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Угораздило же нашего современника Ивана Рогозина, мужчину среднего возраста, оказаться в конце альтернативного семнадцатого века! С одной стороны, вроде как обретенная молодость, и сейчас ему не сорок с лишним, а всего двадцать два. И весь его багаж знаний и опыта остался с ним. И перспективы безбедного существования очень даже реальны. Но, с другой стороны, на плечах Ивана Карпова, как теперь зовут попаданца, оказался стрелецкий кафтан, а сам он на пожизненной государевой службе. И мотает его от Урала до Крыма… А как иначе, отныне его удел – огонь и гарь сражений до конца дней. Однако жизнь выкидывает очередное колено. И вот он уже в гуще интриги, цель которой ни много ни мало бескровное присоединение вольной земли Псковской к Русскому государству. Интересно? А Ивану, признаться, уже надоело.



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