Фатальное колесо. Дважды в одну реку. Виктор Сиголаев (книга, 2020) слушать онлайн

«Дважды в одну реку» – фантастический роман Виктора Сиголаева, вторая книга цикла «Фатальное колесо», жанр детективная фантастика, историческая фантастика, попаданцы. Никто не понял, как наш современник, офицер запаса и учитель истории оказался в своем собственном детстве. Снова в теле семилетнего мальчишки. И снова во времена торжествующего развитого социализма, когда, насколько помнил наш герой, и радости, и счастья кругом было на порядок больше. Все так, вот только… на взгляд взрослого человека в солнечной стране, под названием «Детство» оказывается не все так идеально, как раньше подсказывала память. Получается, что здесь тоже есть и подлость, и жадность. Есть и воры, и бандиты, и мошенники всех мастей, только ребенком ты раньше их не замечал. А сейчас с этим надо что-то делать. С этим просто необходимо бороться, ведь зло не знает преград во времени. Вот герой и начинает свою маленькую войну, взяв в союзники, ни много ни мало… Комитет государственной безопасности СССР. И неожиданно находит там новых друзей. Да таких, за которых можно и жизнью рискнуть!



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