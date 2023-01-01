Фастфуд. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Фастфуд» – фантастический роман Артeма Каменистого, вторая книга цикла «Корм», жанр боевая фантастика. Его выдернули из родного мира для того, чтобы он побыстрее сдох жестокой насильственной смертью. Это общая участь для корма, насыпанного в кормушку для тех, кому повезло чуть больше. Но всякий, у кого есть привелегии, помни. Он – особая еда! Еда, которая питается такими, как ты. Подумай об этом, когда захочется за ним побегать. И да, если не передумаешь, бегать необязательно. Он сам тебя догонит. Добро пожаловать.



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