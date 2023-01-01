Фаняша. Марианна Россет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В обычной семье ангелов рождается очаровательная дочка Фаняша. Ее беззаботное детство заканчивается, когда она узнает, что скоро для нее родится человек, которому она должна будет посвятить свою жизнь. Вскоре ей предстоит пойти в школу ангелов и узнать, для чего люди живут на земле, почему уми�рают, в чем тайна мужской и женской природы. Пройдя нелегкий путь, наполненный серьезными испытаниями и удивительными открытиями, Фаняша сможет ответить на главный вопрос: Зачем ангелам люди?



Фаняша слушать на видеосервисе Wink.