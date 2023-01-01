Фантомы мозга. Сандра Блейксли,Вилейанур Рамачандран (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых оригинальных и доступных работ по неврологии нашего времени. Серьезная, понятная, увлекательная! В.С. Рамачандран – всемирно известный невролог, психолог, доктор медицины, доктор философии, директор Исследовательского центра высшей нервной деятельности, профессор психологии и нейрофизиологии Калифорнийского университета в Сан-Диего. В своей аудикониге «Фантомы мозга» автор рассказывает, как работа с пациентами, страдающими неврологическими нарушениями причудливого характера, позволила ему увидеть в новом свете архитектуру нашего мозга и ответить на многие вопросы: кто мы такие, как конструируем образ своего тела, почему смеемся и огорчаемся, как мы обманываем сами себя и мечтаем, что толкает нас философствовать, учиться, творить…



Фантомы мозга слушать на видеосервисе Wink.