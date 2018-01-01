Фантом. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Фантом» – фантастический роман Александры Лисиной, вторая книга цикла «Игрок», жанр героическое фэнтези, попаданцы. Говорят, война – не женское дело, и для самой обычной попаданки воинское искусство недостижимо. Но у Гайдэ нет возможности ждать или отказываться от принятого решения – долг �перед Равниной и нашествие нежити вынуждают ее взяться за оружие. Сумеет ли Ишта выдержать это испытание? Жизнь покажет. Вот только Гайдэ еще не знает, что для решения ее проблем требуется нечто большее, чем просто умение держать в руках меч. Книга 1. Игрок Книга 2. Фантом Книга 3. Проба сил Книга 4. Первый удар Книга 5. Слово Ишты Книга 6. Выбор Ишты © Лисина Александра © ИДДК



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