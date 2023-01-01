Фантастические каникулы. Гарриет Манкастер (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Разве каникулы могут пройти скучно, когда твоя мама – фея, а папа – вампир?! Изадора и представить не могла, сколько приключений еe ждeт во время их семейной поездки на море! А всe началось с того, что она потеряла папину любимую расчeску с рубинами! Чтобы найти еe, Изадоре и еe лучшему другу Розовому Кролику пришлось отправиться на морское дно и познакомиться с принцессой русалок! Именно она забирает себе все потерянные на пляже вещи. Удастся ли Изадоре уговорить еe вернуть расчeску? Ведь принцесса Дельфина очень не любит делиться… Гарриет Манкастер – всемирно известная писательница и иллюстратор, книги которой переведены на 27 языков!



Фантастические каникулы слушать на видеосервисе Wink.