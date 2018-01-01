Фамильяр. Дмитрий Нелин (книга, 2020) слушать онлайн

«Фамильяр» – фантастический роман Дмитрия Нелина, вторая книга цикла «Охотник на читеров», жанр LitRPG, боевое фэнтези. Какую цену готов заплатить обычный человек за мистические силу и могущество? Пойдет ли он на предательство и поможет ли своему врагу достичь его цели, получив взамен то, о чем так долго мечтал? Кем он станет после этого? Героем или сволочью? Я не знаю ответы на эти вопросы, но мне предстоит найти их. Сила не дается слабым и не верящим в нее – так говорит мой враг, а значит настоящая игра только начинается и в этот раз она коснется не только Ардении и Лимба, но плотно войдет в мою настоящую жизнь! Внимание! Данная книга содержит вкрапления нецензурной лексики и черный юмор. Это вторая часть серии, если вы не читали первую, то многое вам может быть непонятным. В книге немало описаний практик по осознанным сновидениям и советов как для начинающих дримеров, так и для опытных. Однако, это не учебник, не забывайте об этом. Книга 1. Забанены будут все Книга 2. Фамильяр Книга 3. Хакеры рагнарека Книга 4. Сибирская чума Книга 5. Демоны сновидений © Нелин Дмитрий © ИДДК



Фамильяр слушать на видеосервисе Wink.