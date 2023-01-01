WinkАудиокнигиФальшивые зеркала. Сергей Лукьяненко
Фальшивые зеркала. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика812 мин16+
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Сюжет
Продолжение культового романа современной отечественной фантастики «Лабиринт отражений». Роман «Фальшивые зеркала»– вторая часть трилогии о жителях «виртуального города» Диптаун. Головокружительные погружения в «глубину», отчаянные дайверы, непредсказуемые хакеры, загадочные посетители виртуальности. Они ждут Вас! Исполняет Кирилл Петров – актер театра Н. Губенко (Содружество актеров Таганки)
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