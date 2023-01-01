Фалько. Артуро Перес-Реверте (книга, 2020) слушать онлайн

1936 год. Гражданская война. Новая Испания – оплот веры и национализма. Лоренцо Фалько – бывший контрабандист оружия, шпион и тайный агент службы разведки. Холеный и утонченный, как Джеймс Бонд, умный и рассудительный, как Эраст Фандорин. Ни одна из женщин не может устоять перед ним, но его сердце не принадлежит ни одной из них. Фалько происходил из знатной семьи, получил хорошее воспитание и обладал изысканными манерами. Все это очень пригодилось ему позднее, когда беспутная юность, неудавшаяся военная карьера и жизнь, бродячая и авантюрная, подвергли серьезной проверке иные свойства его характера. Сейчас ему было тридцать шесть лет, а за спиной – весьма насыщенная биография: Америка, Европа, Испания. Война. Ночные поезда, переход границы под снегом и дождем, международные отели, тревога темных улиц, запретные тайные объятья. Он был человеком момента – как волк во тьме. Алчный и опасный хищник. Очередное сверхсложное задание, полученное Лоренцо должно было изменить весь ход истории Испании. Не пропустите новую шпионскую сагу, написанную в духе лучших произведений Яна Флеминга и Бориса Акунина. Так же ищите в продаже ранее вышедшие аудиокниги Артуро Перес-Реверте «Тень орла», «Танго старой гвардии», «Клуб Дюма или тень Ришелье», серия книг «Капитан Алатристе».



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