Факультет закрытых знаний. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Блинова – молодая писательница, автор произведений в стиле молодeжного фэнтези. Послушайте еe новую книгу о событиях, которые разворачиваются в магической школе. Здесь учится главная героиня – Ноэми Вейрис. А вместе с нею проходят обучение другие загадочные личности, среди которых – самый настоящий принц. Ноэми – парда, как называют подобных ей в народе. Парды – это редкая разновидность чeрных пантер-оборотней. Они выносливы, умны и, конечно же, невероятно хитры. В один прекрасный день внутренняя сущность парды берeт своe – и девушка, которая в скором времени должна была выйти замуж, сбегает от любимого жениха. Имея врож¬денный дар к магии крови, в какие только переделки ни попадает Ноэми, с еe любопытной кошачьей натурой! Слушайте, и вы поймeте, что героиню не остановит ничто: ни проблемы в школе, ни предложение ректора изменить мир, ни политические интриги, ни смертельная ловушка магии чернил. Итак, игра начинается!



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