Факультет закрытых знаний. Команда «мечты». Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Блинова – молодая писательница, автор произведений в стиле молодeжного фэнтези. Послушайте еe новую книгу о событиях, которые разворачиваются в магической школе. Здесь учится главная героиня Ноэми Вейрис. Имея врождeнный дар к магии, в какие только переделки ни попадает Ноэми, с еe-то любопытной кошачьей натурой! Главное, что она дала клятву верности младшему наследнику трона, причeм поклялась на крови. Теперь остаeтся уповать на собственное везение, порядочность принца, покровительство его верного телохранителя, благоразумие преподавательского состава и помощь таких же отчаянных, как и она, студентов, оказавшихся на факультете закрытых знаний. Слушайте, и вы поймeте, что героиню не остановит никто и ничто. Борьба за престол продолжается!



Факультет закрытых знаний слушать на видеосервисе Wink.