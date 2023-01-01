Факультет призраков. Наталья Жильцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Жильцова – популярный автор книг в жанре героического и романтического фэнтези, создатель полюбившихся многим фантастических миров. Представляем в аудиоформате новый литературный проект автора, открываемый романом «Факультет Призраков». Главной героине Еве Аксаковой всего одного балла не хватило для поступления в желанный вуз. Мыслимо ли не расстроиться? А тут ещe дурацкое объявление о приeме в магическую академию. Явно чья-то шутка. Впрочем, надо же как-то развеяться после провальной попытки осуществить мечту?.. Вступительный экзамен в академию магии сначала показался Еве каким-то сном, но теперь вокруг неe совсем другая реальность. Она студентка факультета Призраков и сразу же попадает в круговерть интриг, в которых и жизнь потерять можно. А помощи, вероятно, придeтся ждать от того, кого больше всех ненавидишь. Ждeте подробностей? Слушайте!



Факультет призраков слушать на видеосервисе Wink.