WinkАудиокнигиФакультет форменных мерзавцев. Ника Ерш
Факультет форменных мерзавцев. Ника Ерш (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези570 мин16+
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Сюжет
Окончить университет – это еще не все! Обязательная отработка длиною в год висит надо мной, как петля, обещая вот-вот затянуться на шее. И вот таинственный колледж радушно открывает ворота перед студентами и закрывает их за спинами несчастных преподавателей, среди которых теперь и я. Здесь ма�гией пользуются без привычных запретов, улыбки коллег больше напоминают оскалы, лица студиозов полны презрения, а группа, вверенная мне, – те еще наглецы в форме. И все бы ничего, но главная неприятность носит мужское имя и подозрительно посматривает в мою сторону…
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