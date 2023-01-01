Факультет форменных мерзавцев. Ника Ерш
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Факультет форменных мерзавцев. Ника Ерш

Факультет форменных мерзавцев. Ника Ерш (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези570 мин16+
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Сюжет

Окончить университет – это еще не все! Обязательная отработка длиною в год висит надо мной, как петля, обещая вот-вот затянуться на шее. И вот таинственный колледж радушно открывает ворота перед студентами и закрывает их за спинами несчастных преподавателей, среди которых теперь и я. Здесь магией пользуются без привычных запретов, улыбки коллег больше напоминают оскалы, лица студиозов полны презрения, а группа, вверенная мне, – те еще наглецы в форме. И все бы ничего, но главная неприятность носит мужское имя и подозрительно посматривает в мою сторону…

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Фэнтези

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