Факультет боевой кулинарии. Рина Ских,Джейд Дэвлин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

И какая же пакость сказала, что бытовой маг не может сражаться с нежитью? А мелко нарубить упыря заклинанием для шинкования капусты, слабо? Или содрать шкуру с волколака заклинанием для очистки картошки? Куда-куда попятились, господа боевые маги, страшно? И это я еще всерьёз за свою поварёшку н�е бралась… Ну и ты это, заглядывай к нам на факультет боевой кулинарии, если чё…



Факультет боевой кулинарии слушать на видеосервисе Wink.