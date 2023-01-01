Факультет боевой кулинарии. Рина Ских,Джейд Дэвлин
Wink
Аудиокниги
Факультет боевой кулинарии. Рина Ских,Джейд Дэвлин

Факультет боевой кулинарии. Рина Ских,Джейд Дэвлин (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Приключения, Фэнтези482 мин16+

Сюжет

И какая же пакость сказала, что бытовой маг не может сражаться с нежитью? А мелко нарубить упыря заклинанием для шинкования капусты, слабо? Или содрать шкуру с волколака заклинанием для очистки картошки? Куда-куда попятились, господа боевые маги, страшно? И это я еще всерьёз за свою поварёшку не бралась… Ну и ты это, заглядывай к нам на факультет боевой кулинарии, если чё…

Факультет боевой кулинарии слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг