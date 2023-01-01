Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания. Джошуа Фоер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге рассказывается о12 месяцах, которые автор провел, пытаясь постичь свою память– ее внутренние механизмы, естественные способы защиты, скрытый потенциал– инатренировать ее. Это, всущности, рассказ отом, какое место память занимает вжизни всего человечества икаждого изнас. Как менялась функция памяти втечение тысячелетий? Какова роль техник запоминания впрошлом инастоящем? Может ли любой человек развить свою память досовершенства? И надо ли это? Вы узнаете, как нужно тренировать память икаким образом методики запоминания могут быть полезны вповседневной жизни.



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