Еврейские притчи. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Притчи – краткие иносказательные поучительные рассказы о непонятном, труднообъяснимом явлении – это мудрость многих поколений, неотъемлемая часть человеческой культуры. Это искусство слов попадать прямо в сердце. Притчи разных стран и народов отражают разные культурные и религиозные традиции, но всегда побуждают человека к размышлению, несут в себе доброту и любовь. ЕВРЕЙСКИЕ ПРИТЧИ дают представление об образе жизни и национальных обычаях, моральных нормах и религиозных основах иудаизма, установившихся за многотысячелетнюю историю существования еврейского народа. В сборник включены также ХАСИДСКИЕ ПРИТЧИ, отражающие мировоззрение сторонников учения хасидизма – религиозно-мистического течения в иудаизме. Не относись к притче пренебрежительно. Подробно тому, как при свете грошовой свечки отыскивается оброненный золотой или жемчужина, так с помощью притчи познается истина…



Еврейские притчи слушать на видеосервисе Wink.