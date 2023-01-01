Эволюция. Иван Магазинников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван Магазинников – популярный писатель-фантаст, хорошо знакомый ценителям произведений в антураже ЛитРПГ. «Эволюция» – роман, также написанный в этом литературном направлении. Как всегда, автор блеснул оригинальностью сюжета. Опытный геймер попадает в игру, где оказывается в теле… насеко�мого. Теперь его задача эволюционировать, карабкаться вверх в иерархии муравьиной колонии, свергнуть королеву и установить в муравейнике свои порядки. Получится ли? Узнаете из аудиокниги.



Эволюция слушать на видеосервисе Wink.