WinkАудиокнигиЭволюция. Иван Магазинников
Эволюция. Иван Магазинников (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези448 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Иван Магазинников – популярный писатель-фантаст, хорошо знакомый ценителям произведений в антураже ЛитРПГ. «Эволюция» – роман, также написанный в этом литературном направлении. Как всегда, автор блеснул оригинальностью сюжета. Опытный геймер попадает в игру, где оказывается в теле… насеко�мого. Теперь его задача эволюционировать, карабкаться вверх в иерархии муравьиной колонии, свергнуть королеву и установить в муравейнике свои порядки. Получится ли? Узнаете из аудиокниги.
Эволюция слушать на видеосервисе Wink.