Евгения Гранде. Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн

На страницах романа «Евгения Гранде» перед нами разворачивается картина провинциального французского общества XIX века. В центре романа непростая и великая судьба женщины, умевшей чувствовать, любить, страдать, посвящать свою жизнь без остатка – Евгении Гранде. Это о ней писал Игорь Северянин: У камелька, оттаяв ото льда, Мы видим женщин, жизнь отдать готовых За сон любви, и, сравнивая новых С ушедшими, все ищем их следа… При записи аудиокниги использован малоизвестный современному читателю перевод Ф.М.Достоевского.



Евгения Гранде слушать на видеосервисе Wink.