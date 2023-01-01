Евгения Гранде. Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман Оноре де Бальзака «Евгения Гранде» входит в цикл произведений о жизни и нравах французского общества «Человеческая комедия». Главная героиня – Евгения – «женщина не от мира среди мира». Ее тонкая душа, ее личность и характер подвергаются суровым испытаниям. Тирания скупого отца, неверность возлюбленного и другие несчастья драматически сплетаются в ее судьбе.



Евгения Гранде слушать на видеосервисе Wink.