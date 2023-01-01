Евгений Онегин. Аудиоспектакль. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» – это главное произведение русской литературы, если, конечно, допустимо о таком главном произведении говорить. Но, как ни странно, никогда еще «Евгений Онегин» не становился аудиоспектаклем, причем без каких-либо изменений текста романа. �Перед вами – первая подобная попытка. Персонажей и авторскую речь озвучили превосходные актеры, в числе которых – Валентин Гафт, Константин Хабенский, Ольга Будина. Пропустить такое было бы обидно, а вы и не пропускайте: скачайте, приобщитесь к великому русскому слову сами, а если у вас есть дети – обязательно послушайте вместе с детьми. Видео! Фрагменты записи актеров в студии



Евгений Онегин слушать на видеосервисе Wink.