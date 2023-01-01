Эверлесс. Узники времени и крови. Сара Холланд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лучшее молодежное фэнтези! Бестселлер по версии The New York Times. В королевстве Семпера время – это валюта. Кто владеет временем, тот имеет абсолютную власть. Семья Герлингов – влиятельные аристократы, по капле вытягивающие минуты, часы, а вместе с ними и жизнь, из крови простолюдинов. Герлингов боятся, их втайне ненавидят, но никто не смеет противостоять им. Никто, кроме нее… Джулс Эмбер выросла в Эверлессе – родовом поместье Герлингов, считая его своим домом. Но однажды, несправедливо обвиненные в ужасном проступке, Джулс и ее отец вынуждены были бежать, чтобы спасти свою жизнь. Когда отец девушки внезапно умирает, она точно знает: только ненавистный Эверлесс сможет пролить свет на тайну его смерти. Однако возвращение в прошлое может быть опасным, особенно если тебя ждет встреча с теми, кого ты больше никогда не рассчитывал увидеть. Семейные тайны, опасные интриги, прошлые страхи, старые обиды, забытые чувства и решения, от которых будет зависеть не только судьба девушки, но и само течение времени. Сможет ли она распорядиться им правильно?



Эверлесс слушать на видеосервисе Wink.