Евангельская история для детей. Галина Калинина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евангельские истории, рассказанные детям просто и ясно в самую раннюю пору их жизни, когда каждое впечатление глубоко и сильно внедряется в детское сердце и ум, несомненно, оставят неизгладимый след в юных сердцах. Надеемся, что возбужденное в детской душе изложением главных христианских ист�ин чистое чувство не останется бесплодным и в позднейшие годы – в годы сомнений, более глубоких размышлений или легкомыслия и заблуждений. Для детей младшего школьного возраста.



Евангельская история для детей слушать на видеосервисе Wink.