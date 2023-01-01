Евангелие на русском языке. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Слово Евангелие в современном языке имеет два значения: христианское благовестие о наступлении Царства Божия и спасении человеческого рода от греха и смерти и книга, излагающая эту весть в форме повествования о воплощении, земной жизни, спасительных страданиях, крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Первначально, в греческом языке классического периода, слово евангелие имело значение «воздаяние (награда) за радостную весть», «благодарственная жертва за радостную весть». Позднее так стала называться сама радостная весть. Позднее слово евангелие приобрело религиозный смысл. В Новом Завете оно стало употребляться в специфическом смысле. В нескольких местах евангелие обозначает проповедь самого Иисуса Христа (Мф.4:23 Мк.1,14-15), но чаще всего евангелие – это христианское провозвестие, весть о спасении во Христе и проповедь об этой вести. прот. Кирилл Копейкин Евангелие – книги Нового Завета, в которых присутствует описание жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Евангелие – это четыре книги, названные по именам авторов-составителей – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В числе 27 книг Нового Завета Евангелия считаются законоположительными. Этим наименованием показывается, что Евангелия имеют для христиан такое же значение, какое имел для евреев Закон Моисеев – Пятикнижие. «ЕВАНГЕЛИЕ (Мк 1:1 и др.) – слово греческое, значащее: благовестие, т.е. добрую, радостную весть… Называются сии книги Евангелием потому, что для человека не может быть лучшей и более радостной вест...Слушайте книгу.



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