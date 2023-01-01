Эвакуатор. Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта история произошла в Москве, где редкий день обходится без чрезвычайных происшествий – пожаров, автокатастроф, террористических актов. Но посреди кошмара вспыхивает настоящая любовь. Она – обыкновенная москвичка, он – инопланетянин, который берется вывезти любимую и ее близких на свою д�алекую и прекрасную планету. Вот только у этой красивой истории будет совсем неожиданный финал… Дослушайте до конца. В исполнении автора – это фантастически здорово!



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