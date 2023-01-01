WinkАудиокнигиЭтюд в багровых тонах (спектакль). Артур Конан Дойл
Этюд в багровых тонах (спектакль). Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы197 мин12+
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Сюжет
Далеко не в каждом проекте удаeтся собрать такое «созвездие» замечательных актeров, как в радиоспектакле по повести А. К. Дойля «Этюд в багровых тонах». Именно в этом произведении мы впервые встречаемся со знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом и начинаем следить за раскрытием загадочных преступлений, благодаря запискам его неизменного спутника доктора Ватсона.
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