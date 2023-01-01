Этюд в багровых тонах (спектакль). Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Далеко не в каждом проекте удаeтся собрать такое «созвездие» замечательных актeров, как в радиоспектакле по повести А. К. Дойля «Этюд в багровых тонах». Именно в этом произведении мы впервые встречаемся со знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом и начинаем следить за раскрытием загадочных преступлений, благодаря запискам его неизменного спутника доктора Ватсона.



Этюд в багровых тонах (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.