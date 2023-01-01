Этюд в багровых тонах (сборник часть 2). Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Детективные истории Конан Дойла – эталон классической детективной прозы, это не просто загадочные и изощренные преступления, но и особое обаяние эпохи, когда девушки были чисты и невинны, бандиты обаятельны и небриты, а шторы домов наглухо задернуты. Не имеет значения, где происходят таинств�енные и загадочные преступления – в городских кварталах, заброшенных замках или в сельской глуши. Преступникам не укрыться от правосудия, когда за дело берется гениальный сыщик Шерлок Холмс!



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