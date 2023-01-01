Этюд в багровых тонах. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Детектив «Этюд в багровых тонах» (другое название «Красным по белому») был опубликован в 1887 году. Именно в этом произведении читатели впервые познакомились с Шерлоком Холмсом. Лондонские полицейские вынуждены признать поражение. Они не в силах раскрыть череду таинственных убийств. На помощь к ним приходит Шерлок Холмс. Используя свой излюбленный метод дедукции, он находит убийцу и раскрывает драматическую историю кровавой мести. Также не пропустите детективы серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: Знак четырeх, Скандал в Богемии, Союз рыжих, Установление личности, Тайна Боскомской долины, Пять зeрнышек апельсина, Человек с рассечeнной губой, Голубой карбункул, Пeстрая лента, Палец инженера, Знатный холостяк, Берилловая диадема, Медные буки, Серебряный, Жeлтое лицо, Приключение клерка, Глория Скотт, Обряд дома Месгрейвов, Рейгетские сквайры, Горбун, Постоянный пациент, Случай с переводчиком, Морской договор, Собака Баскервилей.



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