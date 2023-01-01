Этруски: тайные страницы европейской истории. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Цивилизация этрусков до сих пор остается для историков набором белых пятен: загадочны и противоречивы версии происхождения этого народа (или народов?), политического и социального устройства. А таинственный язык и нерасшифрованные письмена этрусков – просто рекордсмены по количеству несос�тоявшихся научных сенсаций. Однако цель этой книги – не добавить к ним еще одну, а последовательно и системно изложить уже известные, в той или иной степени признанные факты и сведения. Французский исследователь Серж Нонте скрупулезно восстанавливает вырванные страницы мировой истории, опираясь и на труды древних авторов, и на работы современных историков.



Этруски: тайные страницы европейской истории слушать на видеосервисе Wink.