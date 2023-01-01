Этот жестокий волшебный мир. Книга 2. Юлия Ханевская
Wink
Аудиокниги
Этот жестокий волшебный мир. Книга 2. Юлия Ханевская

Этот жестокий волшебный мир. Книга 2. Юлия Ханевская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези501 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

«Этот жестокий волшебный мир» – фантастический роман Юлии Ханевской, вторая книга одноименного цикла, жанр приключенческое фэнтези, детективное фэнтези. Спустя множество бед и потерь, счастье особенно сладко – теперь Алесана сама сможет убедиться в этом. На пальце сверкает колечко, а в танце на балу обнимает любимый мужчина. О чем еще может мечтать девушка? Но вопреки ожиданиям, над головой продолжает сгущаться тьма. Череда разочарований и ошибок приводит к совершенно неожиданным последствиям, снова заводит в лабиринт, из которого, казалось бы, нет выхода. Ее судьба зависит от Тeмного мага и опасного ритуала, поставившего Алесану перед сложным выбором: магия или любовь.

Этот жестокий волшебный мир слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг