Этот жестокий волшебный мир. Книга 2. Юлия Ханевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Этот жестокий волшебный мир» – фантастический роман Юлии Ханевской, вторая книга одноименного цикла, жанр приключенческое фэнтези, детективное фэнтези. Спустя множество бед и потерь, счастье особенно сладко – теперь Алесана сама сможет убедиться в этом. На пальце сверкает колечко, а в танц�е на балу обнимает любимый мужчина. О чем еще может мечтать девушка? Но вопреки ожиданиям, над головой продолжает сгущаться тьма. Череда разочарований и ошибок приводит к совершенно неожиданным последствиям, снова заводит в лабиринт, из которого, казалось бы, нет выхода. Ее судьба зависит от Тeмного мага и опасного ритуала, поставившего Алесану перед сложным выбором: магия или любовь.



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